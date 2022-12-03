Полиция США подозревает в преступлении Патрика Ксавье Кларка.

Полиция американского города Хьюстона в штате Техас в четверг арестовала Патрика Ксавье Кларка, который подозревается в убийстве 28-летнего рэп-исполнителя Кершника Кари Болла. Большинству поклонников творчества коллектива Migos погибший известен под псевдонимом Takeoff. Местные журналисты ссылаются на официальное заявление сотрудника правоохранительных органов во время пресс-конференции. Оперативник рассказал о том, что были изучены записи с камер видеонаблюдения, а также ролики с мобильных устройств, аудиозаписи. Специалисты провели вещественную и баллистическую экспертизы, организовали реконструкцию стрельбы.

Благодаря этой информации мы заключили, что в данном случае стрелявшим является Патрик Кларк. сотрудник полиции США

Новостной портал TMZ напомнил о том, что артист с ником Takeoff 1 ноября находился в боулинг-клубе в Хьюстоне. В какой-то момент в помещении открыл огонь неизвестный мужчина. В результате рэпер скончался на месте трагедии. Это произошло внутри заведения. Предположительно, исполнитель погиб в ходе бытового конфликта между посетителями во время игры в кости. Сам артист не участвовал ни в игре, ни в ссоре, а также не был вооружен.

Экс-помощника замминистра МВД Дмитрия Скворцова заочно арестовали в Петербурге.

Фото и видео: YouTube / ABC News

