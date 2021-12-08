Экс-помощника замминистра МВД Дмитрия Скворцова заочно арестовали в Петербурге

Скворцова подозревают в убийствах и покушения, которые были совершены еще в конце 90-х – начале нулевых.

В пятницу, 2 декабря, в бывшего помощника замминистра МВД Дмитрия Скворцова заочно арестовали в Петербурге. Скворцов находится в розыске. Об этом пишут "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Скворцова подозревают в убийствах и покушения, которые были совершены еще в конце 90-х – начале нулевых. Его также обвиняют в причастности к убийству в 2001 году предпринимателя Олега Тарана, тело которого нашли в автомобиле Opel Frontera на Пионерской улице с множественными огнестрельными ранениями. Дмитрию Скворцову также инкриминируют покушение на убийство в декабре 1996 году на Ливи Абрамова и Игоря Журавлева. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, в котором они находились, расстреляли. Потерпевшим удалось выжить.

Ранее полиция Петербурга возбудила дело о создании банды в отношении Кулибабы. Один из членов банды был убит ещё в 2003 году, двое уже сидят в СИЗО, в том числе Владимир Кулибаба, ещё один находится под подпиской о невыезде, а один скрывается и объявлен в федеральный розыск.

Фото: Фонтанка

