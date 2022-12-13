Найдена ещё одну жертва серии заказных убийств банды Кулибабы

Ещё одной жертвой стал депутат Госдумы Марк Горячев.

В деле банды Владимира Кулибабы появился новый эпизод заказного убийства. Ещё одной жертвой стал депутат Госдумы Марк Горячев. Об этом стало известно Piter.tv.

По предварительным данным, 4 марта 1997 года политика похитили в Петербурге у Торжковского рынка. Мужчину отвезли на дачу в Ленобласти, где убили. Труп подельники Кулибабы по его приказу утопили в Финском заливе. Установлено, что всего к убийству причастны шесть человек.

Напомним, в Петербурге в ноябре 2022 года возбудили уголовное дело о создании банды в отношении Владимира Кулибабы. В 1993 году во дворе одного из домов по улице Фрунзе в Петербурге нашли двух убитых мужчин с огнестрельными ранениями. Это были работник милиции и криминальный авторитет Игорь Савин по прозвищу "Кувалда".

Ранее петербургский суд продлил арест Владимиру Кулибабе по делу о заказных убийствах до 6 апреля 2023 года. Один из членов банды был убит ещё в 2003 году, двое уже сидят в СИЗО, в том числе, Владимир Кулибаба, ещё один находится под подпиской о невыезде, один скрывается и объявлен в федеральный розыск.

Фото: Piter.tv