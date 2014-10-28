Полиция Петербурга возбудила дело о создании банды в отношении Кулибабы

Один из членов банды был убит ещё в 2003 году, двое уже сидят в СИЗО, в том числе Владимир Кулибаба, ещё один находится под подпиской о невыезде, а один скрывается и объявлен в федеральный розыск.

В Петербурге полицейские возбудили угловное дело о создании банды в отношении Владимира Кулибабы. Об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Петербургу

В 1993 году во дворе одного из домов по улице Фрунзе в Петербурге нашли двух убитых мужчин с огнестрельными ранениями. Это были работник милиции и криминальный авторитет Игорь Савин по прозвищу "Кувалда".

В тот же год возбудили уголовное дело. В декабре 2021 года Кулибабу и нескольких сообщников задержали. Выяснилось, что задержанные причастны ещё к одному преступному эпизоду — в покушении на убийство. Уже 21 ноября 2022 года следователи возбудили ещё одно уголовное дело по статье "Бандитизм".

Напомни, что один из членов банды был убит ещё в 2003 году, двое уже сидят в СИЗО, в том числе Владимир Кулибаба, ещё один находится под подпиской о невыезде, а один скрывается и объявлен в федеральный розыск.

Ранее опубликовано видео с досмотром автомобилей у Киево-Печерской лавры. СБУ возбудила уголовное дело по факту пения "светской" композиции прихожанами.

Фото: Piter.tv