СБУ возбудила уголовное дело по факту пения "светской" композиции прихожанами.

Опубликовано видео с досмотром автомобилей у Киево-Печерской лавры. Кадрами с места событий поделились местные журналисты в социальных сетях. В СМИ уточнили, что оперативные мероприятия проводятся сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). Специалисты просят водителей транспортных средств выйти из автомобилей, после чего производят осмотр салонов машин, а также их багажные отделения. Напомним, что во вторник 22 ноября украинское интернет-издание "Страна.ua" уведомило читателей о том, что руководство СБУ "пришло с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры. Далее следственные мероприятия проводились еще в двух монастырях, а также в Сарненской епархии УПЦ в Ровненской области. В настоящее время СБУ возбудила уголовное дело после пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Местный наместник митрополит Павел (Лебедь) говорил о том, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", на текущий момент уже запрещено совершать литургии и молебны.

Глава Чечни Кадыров назвал неудачным положение Украины для выдвижения условий переговоров.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости