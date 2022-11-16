Глава Чечни Кадыров назвал неудачным положение Украины для выдвижения условий переговоров

Чиновник объяснил, что Россия поставила перед собой задачу искоренить нацизм.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал неудачным положение Украины для выдвижения условий переговоров. Соответствующее заявление российский чиновник сделал в его Telegram-канале при помощи видеообращения. Он раскритиковал "формулу мира", которая ранее была объявлена президентом Владимиром Зеленским для деэскалации конфликта. Кадыров заметил, что у России есть встречные условия для руководства киевского режима. По словам спикера, российские условтя гораздо реалистичнее. В частности, речь идет о признании Украиной статуса Луганской и Донецкой народных республик, а также Крыма, Херсонской и Запорожской областей. В Чечне призвали украинские власти выдать РФ или отправить под суд "фашистских преступников и шайтанов", которые принимали участие в военных преступлениях.

Нацистов уничтожим, вернем тех, кто сбежал в Турцию, назначив им пожизненные тюремные сроки. <…> Да, мы можем понять вооруженные силы, СБУ, другие службы — они госслужащие. <…> Нацизм, сатанизм — пока существуют такие течения, о каких переговорах говорить. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Кадыров призвал мобилизованных россиян самим добывать себе снаряжение на Украине.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95