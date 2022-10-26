Кадыров призвал мобилизованных россиян самим добывать себе снаряжение на Украине

Глава Чечни призвал забирать амуницию у сил ВСУ.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что тем гражданам России, которые отправились на специальную военную операцию и остались недовольны своим снаряжением и обмундированием. Российский чиновник призвал этих людей добыть все необходимое самостоятельно, отнимая амуницию у противников из Вооруженных сил Украины и местных националистов. Чиновник призывает соотечественников не плакать в тот момент, когда они нужны Родине, своему государству и президенту.

Мобилизованные сейчас снимают видео, что якобы им не хватает автоматов, автомат старый, форма не та. Зато у наших врагов есть хорошее оружие, хорошая форма, все у них есть — у них надо забрать. Рамзан Кадыров, глава Чечни

В недавней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины ранее чиновники указали на то, что российская армия ведет наступление на Артемовском и Авдеевском направлениях,однако также осуществляются артиллерийские бои по всей линии фронта.

В Госдуме Картаполов отреагировал на слова Кадырова о слабом ответе на обстрелы со стороны ВСУ.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95