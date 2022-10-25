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В Госдуме Картаполов отреагировал на слова о слабом ответе на обстрелы со стороны ВСУ

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Депутат отметил, что Россия воюет с нацистами, а не мирным населением.

Глава профильного оборонного комитета Государственной Думы России Андрей Картаполов заявил о том, что понимает главу Чечни Рамзана Кадырова о том, что требуется "уничтожать" украинские города и населенные пункты в ответ на недавние обстрелы гражданской инфраструктуры России со стороны киевского режима. Однако депутат отметил, что никак не может поддержать подобную инициативу.

Я понимаю Рамзана Ахматовича. Он правильно говорит по сути, эмоционально. Но мы будем выполнять задачу в ходе СВО так, как мы привыкли.

Андрей Картаполов, парламентарий РФ

Политик напомнил коллегам и СМИ о том, что Россия не воюет с мирным населением на Украине.

Кадыров рассказал об отраженной атаке ВСУ на одном из участков.

Фото и видео: Telegram / На видео видно

Теги: андрей картаполов, всу, генерал, госдума, обстрел
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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