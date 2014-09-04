Кадыров рассказал об отраженной атаке ВСУ на одном из участков

Глава Чечни сообщил о поражении танка и БМП ВСУ в регионе.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о неудачной попытке Вооруженных сил Украины прорвать линию обороны на одном из участков специальной военной операции, которая находится под контролем отряда специального назначения "Ахмат".

На одном из участков, подконтрольных спецназу "Ахмат", враг предпринял неудачную попытку прорвать линию обороны. Однако ответ наших бойцов не заставил себя долго ждать. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Российский чиновник добавил, что спецназ "Ахмат" ликвидировал танк и боевую машину пехоты ВСУ, живую силу противника. В настоящее время боевое подразделение уверенно держит ситуацию в регионе под контролем.

Кадыров призвал украинцев "очнуться" и не доверять поддержке Европы.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95