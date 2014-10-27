Глава Чечни опубликовал обращение командира спецподразделения "Ахмат" Апты Алаудинова.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал украинцев "очнуться" и не доверять поддержке Европы. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Кадыров опубликовал обращение командира спецподразделения "Ахмат" Апты Алаудинова. Он также отметил, что если бы президент Украины Владимир Зеленский действительно любил свою страну, он бы пожертвовал своим креслом ради хотя бы одного украинца. Глава Чечни подчеркнул, что из уст "марионеточного руководства" Киева не было слышно трезвого призыва.

Очнитесь, украинцы! Вы для Европы всего лишь мясо. Запад поддерживает вас только для того, чтобы самим не вступить в открытый бой с Россией. Боятся. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Ранее мы сообщали, что Кадыров вошел в Книгу рекордов России.

Видео: Telegram / Kadyrov_95