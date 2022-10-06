Глава Чечни Рамзан Кадыров вошел в Книгу рекордов России. Об этом сообщает Р"ИА Новости".
На официальной церемонии заявили, что Кадыров стал рекордсменом среди всех людей в мире, против которого ввели самое большое количество личных санкций. Всего против главы Чечни с 2017 года вводили санкции 15 раз.
Также сообщается, что Кадырову принадлежит рекорд по количеству ограничительных мер, введенных в отношении человека, его родственников и соратников в мире – 68 санкций.
Почему я нахожусь в санкционных списках? Потому что я защищаю религию ислам, наши обычаи и традиции и безопасность нашего государства.
Рамзан Кадыров, глава Чечни
Ранее Кадыров заявил об отправке трех несовершеннолетних сыновей в зону спецоперации.
Видео: РИА Новости
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