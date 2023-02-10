Владимира Кулибабу заключили под стражу по обвинению в организации убийства

Суд избрал Кулибабе меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 19.03.2025 года.

В Петербурге Владимиру Кулибабе предъявлено обвинение в организации убийства в 1995 году. Речь идёт об убийстве Александра Боброва, рассказали в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, Дмитрий Скворцов, с 31 июля 1993 года являющийся участником банды, созданной Владимиром Кулибабой, вступил в преступный сговор на убийство Александра Боброва из личных неприязненных отношений. Кулибаба привлек в качестве пособника убийства знакомого Боброва, не входящего в состав банды, с которым у последнего были доверительные отношения. Скворцов по указанию Кулибабы за денежное вознаграждение в размере $2000 привлек исполнителя убийства из числа членов банды, которого они обеспечили пистолетом системы Токарева с глушителем.

Так, 14 марта 1995 года в квартиру на проспекте Славы постучал знакомый Боброва. После того, как мужчина открыл дверь, исполнитель произвел три выстрела в голову потерпевшему, от которых тот скончался на месте происшествия. После совершения преступления исполнитель убийства получил от Скворцова обещанное денежное вознаграждение в размере $2000.

Владимиру Кулибабе предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 17, п.п. "а", "н" ст. 102 УК РСФСР (организация убийства при отягчающих обстоятельствах, из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Скворцов в настоящее время находится в розыске, исполнитель убийства скончался в 2003 году, в отношении пособника вынесен обвинительный приговор. Суд избрал Кулибабе меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 19.03.2025 года.

Ранее коллегия присяжных вынесла вердикт банде Кулибабы за убийство бывшего подельника.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу