Коллегия присяжных вынесла вердикт банде Кулибабы за убийство бывшего подельника

Злоумышленники проходят по статьям за бандитизм, убийство и покушение на убийство.

Присяжные заседатели Северной столицы вынесли вердикт в отношении Владимира Кулибабы и его сообщников, которые в 1993 году организовали и совершили убийство, – следует из сообщения пресс-службы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Коллегия присяжных сочла достаточными доказательства, собранные следователями первого управления по расследованию особо важных дел, для вынесения заключения по делу Владимира Кулибабы, Владимира Карпинского и Анатолия Мотыля.

Ранее в следствии установили, что в июле 1993 года была организована банда, включавшая в себя всех перечисленных выше, а также Игоря Савина и Марата Аристова.

В августе "верхушка" ОПГ приказала подчиненным убить Савина. С этой целью Кулибаба приискал оружие и исполнителя убийства – Аристова. Анатолий Мотыль выполнял роль водителя.

В середине того же месяца, 16-го числа, у дома №16 по улице Фрунзе Марат Аристов произвел множественные выстрелы по Игорю Савину и его охранникам. Цель бандитов и один из ее телохранителей были убиты. Охранявшему Савина Дмитрию Скворцову удалось скрыться.

Исполнитель заказа на убийство по сей день находится в федеральном розыске.

Сегодня коллегия присяжных вынесла вердикт в отношении Владимира Кулибабы, Владимира Карпинского и Анатолия Мотыля. В ближайшее время в отношении них будет вынесен приговор. ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Ранее мы рассказывали, что петербурженку оштрафовали на 10 тысяч рублей за оскорбительные комментарии в соцсети.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу