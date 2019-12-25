Полиция задержала грабителя, угрожавшего пистолетом ребенку в квартире на аллее Поликарпова

Похищенные злоумышленником вещи изымали из ломбарда.

Петербургская полиция поймала в Новом Девяткино рецидивиста, ограбившего квартиру на аллее Поликарпова 13 октября. Тогда злоумышленник, залезший в квартиру через балкон, угрожал пистолетом 9-летнему ребенку и похитил телевизор, мобильный телефон и две электронные гитары. Хозяйке квартиры, работающей в судебном морге, нанесли ущерб почти в 102 тысячи рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, 34-летнего грабителя поймали 16 октября, злоумышленник дал признательные показания. Как выяснилось, все похищенное мужчина сдал в ломбард, сейчас вещи изъяли. Возбуждено уголовное дело о разбое.

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Фото: Piter.TV