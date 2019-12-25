В Петербурге ищут квартирного вора, угрожавшего пистолетом хозяйке с ребенком

Злоумышленник залез в квартиру через открытую балконную дверь.

Во вторник, 13 октября, в полицию Приморского района обратилась 26-летняя женщина, работающая санитаркой. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, петербурженка рассказала правоохранителям об ограблении своей квартиры на аллее Поликарпова.

Как выяснилось, неизвестный пробрался в квартиру через открытую балконную дверь и начал угрожать хозяйке и ее 9-летнему сыну пистолетом. Злоумышленник похитил телевизор, мобильный телефон, несколько музыкальных инструментов и скрылся.

Возбуждено уголовное дело о разбое, квартирного вора ищут.

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Фото: Piter.TV