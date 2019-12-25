Полиция ищет пропавшего завкафедрой Финансового университета при Правительстве РФ

Мужчина должен был приехать в Петербург из Москвы 3 октября и перестал выходить на связь.

Петербургская полиция приступила к розыску пропавшего без вести москвича, работающего завкафедрой Финансового университета при Правительстве РФ. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

О пропаже мужчины в полицию заявила 7 октября его жена. По словам женщины, еще 3 октября ее муж должен был приехать поездом "Москва – Санкт-Петербург" в 23.40, но с тех пор больше не выходил на связь. Местонахождение 47-летнего москвича до сих пор не установлено.

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