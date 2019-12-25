В Выборге неизвестный в кедах обворовал пункт приема металла

Добычей грабителя стали 50 тысяч рублей.

Днем 30 сентября в полицию Выборга обратился местный житель, рассказавший об ограблении в пункте приема металла на Кузнечной улице. Как стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах, неизвестный забрал деньги, угрожая сотруднику пункта пистолетом.

Выяснилось, что злоумышленник не только размахивал оружием, но еще и выстрелил в стену. Добычей грабителя стали 50 тысяч рублей, принадлежащие ООО "Металл Плюс". Отмечается, что на месте остались следы обуви неизвестного и гильза калибра 9 мм "Luger", полиция установила также приметы злоумышленника: высокий плотный мужчина был одет в синюю кофту с надписью "Sports", темно-синюю шапку и черно-белые кеды. Преступника разыскивают, возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее мы рассказывали, как угрожающий пистолетом разбойник отобрал у подростка телефон.

Фото: pixabay