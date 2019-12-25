Стали известны подробности захвата шестерых детей в заложники в Колпино

Мужчина самостоятельно вышел из квартиры. Переговоры с ним длились не менее часа.

Мужчину, который незаконно удерживал шестерых детей в квартире в Колпино, поместили в изолятор временного содержания. Следователи Колпинского района возбудили уголовное дело за преступление против свободы личности, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

В 12:12 24-го ноября по телефону экстренных служб жительница Колпино сообщила о том, что ее муж в состоянии алкогольного опьянения выпил антидепрессанты, выгнал ее из дома, где остался с шестью детьми. Это произошло в доме №73 по Пролетарской улице.

Мужчиной, взявшим детей в заложники, оказался неработающий гражданин 1982-го года рождения. В квартире он удерживал мальчиков 15, 10, 9, 6, 4 и 3 лет. К шее одного из них он прикладывал нож к шее, на теле у него остался след от лезвия. Другого злоумышленник вытаскивал из окна и угрожал топором, он получил телесные повреждения. Всех детей госпитализировали, однако некоторых по причинам, не связанным со случившимся.

Следственно-оперативная группа прибыла на место в 14:43. По данным полиции, мужчина не состоит на учете в ПНД.

С 15:00 до 16:33 проводились мероприятия по плану ЧО сигналу "Заря". С мужчиной вел переговоры прокурор Колпинского района Игорь Ивкин. Гражданин согласился сдаться и в 16:33 самостоятельно вышел из квартиры. Этот момент попал на видео.

Петербуржца доставили в следственный отдел, после чего поместили в изолятор.

Фото: Piter.TV