Полиция возбудила уголовное дело после избиения экс-депутата Госдумы Шингаркина

Причастных к избиению бывшего парламентария разыскивает полиция.

Московская полиция возбудила уголовное дело после избиения экс-депутата Государственной думы Максима Шингаркина. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По факту избиения возбуждено уголовное дело по статье 112 Уголовного кодекса России ("Причинение средней тяжести вреда здоровью"), сообщил собеседник ТАСС

Напомним, нападение на Шингаркина было совершено 5 февраля на Самотечной улице в российской столице, когда тот садился в машину. В результате произошедшего мужчина получил перелом скуловой кости со смещением. Полиция объявила в розыск причастных к нападению.

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