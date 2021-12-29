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В Петергофе воришка украл еду на 92 тыс. рублей из частного дома
Сегодня, 10:50
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В Петергофе воришка украл еду на 92 тыс. рублей из частного дома

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Злоумышленник трижды забирался в холодильник хозяина дома.

Сотрудники полиции задержали мигранта, который несколько раз проникал в частный дом в Петродворцовом районе. Мужчина подозревается в краже продуктов и ценностей на 92 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Впервые воришка проник в дом на улице Веденеева 27 января. Спустя два дня молодой человек вновь открыл холодильник хозяина квартиры. В пятницу, 4 февраля, ненасытный "гость" еще раз ворвался в дом - уже через окно.

Накануне, 5 февраля, стражи порядка задержали голодного воришку. Им оказался 32-летний иностранец. Против него возбудили уголовное дело.

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Фото: Pexels

Теги: вор, кража из частного дома, мвд, петергоф, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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