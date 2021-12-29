В Москве избили экс-депутата Госдумы Максима Шингаркина

Личности нападавших пока не установлены.

В Москве избили экс-депутата Государственной думы VI созыва от партии ЛДПР Максима Шингаркина. Об этом бывший парламентарий сообщил на своей странице в Instagram.

Инцидент произошел 5 февраля на Самотечной улице, когда мужчина садился в машину. На него напали несколько неизвестных лиц. Предположительно, удары наносились кастетом. Врачи выявили у Шингаркина перелом скуловой кости со смещением.

По словам самого экс-депутата, нападение связано с его профессиональной деятельностью. Он утверждает, что до ЧП за ним следили на протяжении недели.

В настоящее время полицейские устанавливают личности злоумышленников.

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Видео: Telegram / 112