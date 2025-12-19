Тайская полиция задержала двух россиян по подозрению в убийстве и расчленении петербургского бизнесмена

Останки 30-летнего Михаила Емельянова, пропавшего 7 января, были найдены в разных местах.

Тайская полиция задержала двух граждан России, подозреваемых в убийстве и расчленении 30-летнего уроженца Санкт-Петербурга Михаила Емельянова. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным следствия, 35-летний и 38-летний россияне были арестованы в одном из отелей Бангкока. Их подозревают в том, что они убили, подвергли пыткам и расчленили Михаила Емельянова, останки которого были обнаружены в пяти разных местах в районе Паттайи. Подозреваемые попали на камеры наблюдения, где видно, как они вывозили части тела.

По информации издания, Емельянов, занимавшийся в Таиланде каннабис-бизнесом, пропал 7 января 2026 года. В тот день он направлялся в Бангкок на встречу с деловым партнёром. Перед этим он предупреждал родных о возможной опасности и отправлял им данные человека, с которым должен был встретиться. Семья погибшего подала заявление в полицию и подключила к поискам Интерпол. Мотивом преступления могли стать долги.

Эта история имеет параллели с другим громким делом об исчезновении россиянина в Таиланде. С 24 декабря 2025 года родные не могут найти 24-летнего криптоинвестора из Петербурга Максима Гарбузова, который также проживал в Паттайе. Молодой человек вёл аскетичный образ жизни, не имел врагов и внезапно пропал после выхода из дома с рюкзаком. Его поиски пока не принесли результата.

Фото: pxhere