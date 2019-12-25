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Полиция устроит новый рейд на закрытой для автомобилистов улице Рубинштейна
Сегодня, 18:59
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Полиция устроит новый рейд на закрытой для автомобилистов улице Рубинштейна

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Он пройдет 31 октября.

Власти Петербурга взяли ситуацию на улице Рубинштейна под особый контроль. Подробности сообщила пресс-служба Смольного в пятницу, 30 октября.

Гуюернатор Петербурга напомнил, что местные жители постоянно жалуются на скопление припаркованных машин и автомобильные пробки. На это не повлияло решение сделать улицу в центре Петербурга пешеходной на время выходных. Теперь на барной улице проводятся рейды сотрудников полиции по выявлению нарушений, а новая проверка состоится уже 31 октября.

Ранее сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга вместе с полицией в ночь на 30 октября провели рейд по центральным улицам города. Было проверено более ста баров и кафе на улицах Маяковского, Восстания, Ломоносова, Жуковского, Рубинштейна, Думской, Белинского. Представители Смольного оценивали, как бары исполняют запрет на работу ночью согласно постановлению правительства Петербурга о противодействии коронавирусной инфекции.

Напомним, 23 октября вступило в силу ограничение движения автотранспорта по улице Рубинштейна в Петербурге.

Теперь проезд разрешен только для местных жителей и тем, кто работает на "барной" улице, также проехать могут автомобили  инвалидов, почты, машины обслуживающих предприятий.

Ограничения для движения транспорта будут действовать с 22:00 пятницы до 08:00 субботы и с 22:00 субботы до 08:00 воскресенья, а также с 00:00 до 24:00 в праздничные дни. Пешеходной улица станет все же не на целые выходные. От запрета на всю субботу и воскресенья власти решили отказаться, так как скопления людей наблюдаются в ночной период. 

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, рейды, рубинштейна
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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