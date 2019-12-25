В Петербурге проверили, как бары исполняют запрет на работу ночью

На 13 баров и кафе составили протоколы за несоблюдение требований.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга вместе с полицией в ночь на 30 октября провели рейд по центральным улицам города. Было проверено более ста баров и кафе на улицах Маяковского, Восстания, Ломоносова, Жуковского, Рубинштейна, Думской, Белинского. Об этом сообщила пресс-служба ККИ.

Сотрудники проверяли соблюдений требований Постановления о мерах по противодействию распространения коронавируса. У сотрудников должны быть СИЗ, в помещении должны использоваться дезинфицирующие средства, заведения должны закрываться в 23:00 и не работать до 6:00.

В итоге нарушения выявили в 13 заведениях. На бары на улице Рубинштейна составлено 3 протокола, на улице Ломоносова – 3 протокола, на Грибоедова – 1 протокол, на Казанской площади – 1, на Восстания – 2 протокола, на Думской 1 протокол, на рестораны и бары на Жуковского и Литейном проспекте также составлено по одному протоколу.

Решается вопрос о привлечении к административной ответственности всех нарушителей.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили ограниченный режим работы заведений в Петербурге.

Фото: ККИ