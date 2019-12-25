В Смольном рассказали о новых правилах проезда машин на улице Рубинштейна

Дорожные знаки ограничат движение авто по ночам в выходные и в день праздников.

С сегодняшнего дня, 20 октября, улица Рубинштейна становится пешеходной по выходным и праздничным дням. На улице установили соответствующие дорожные знаки, напомнила пресс-служба Смольного.

Ограничения для движения транспорта будут действовать с 22:00 пятницы до 08:00 субботы и с 22:00 субботы до 08:00 воскресенья, а также с 00:00 до 24:00 в праздники. Таким образом, пешеходной улица станет все же не на целые выходные. От запрета на всю субботу и воскресенья решили отказаться, так как скопления людей наблюдаются в ночной период.

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Фото: Piter.TV