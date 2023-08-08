Полиция задержала курьера, который сбил на тротуаре петербурженку и уехал с места ДТП

Согласно заключению врачей, женщине был причинен тяжкий вред здоровью, она была помещена в реанимацию.

Полиция задержала курьера, который сбил на тротуаре у дома по улице Подвойского женщину. Она получила тяжкий вред здоровью, сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около девяти часов вечера 18 июня у дома 24 по улице Подвойского курьер службы доставки, двигаясь по тротуару на электровелосипеде, не справился с управлением и сбил 52-летнюю женщину. Не задерживаясь, виновник происшествия скрылся, а пострадавшая была госпитализирована в больницу. Согласно заключению врачей, женщине был причинен тяжкий вред здоровью, она была помещена в реанимацию.

Сотрудники полиции задержали 24-летнего подозреваемого, гражданина одного из государств ближнего зарубежья.

На основании заключения врачей полиция Невского района возбудила уголовное дело по статье 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта).

Накануне на Тихорецком проспекте водитель Hyundai сбил велосипедистку.

Видео: МВД