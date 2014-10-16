На Тихорецком проспекте водитель Hyundai сбил велосипедистку

Предварительно, велосипедистка "отделалась ушибами".

В Калининском районе Петербурга 20 июня произошло ДТП с участием велосипедистки. Об этом рассказал очевидец в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

По информации горожанина, на Тихорецком проспекте водитель автомобиля Hyundai Solaris, выезжая со двора, сбил девушку на велосипеде. Последняя двигалась по тротуару.

Информации о состоянии пострадавшей нет. Однако, судя по фотографии, опубликованной очевидцем, на место происшествия прибыла машина скорой медицинской помощи. Также отмечается, что велосипедистка "отделалась ушибами".

Водитель на "Солярисе", вылетая со двора на Тихорецком, сбил девушку, которая спокойно ехала по тротуару на велосипеде. Благо девушка отделалась ушибами. Очевидец

Подробности аварии уточняются.

Ранее, 19 июня, на улице Генерала Хазова в Пушкине 44-летний водитель Land Rover сбил школьника на велосипеде. Мальчика госпитализировали с различными травмами в состоянии средней степени тяжести.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург