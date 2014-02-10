ДТП со школьником на велосипеде произошло в Пушкине

Велосипедиста доставили в больницу с различными травмами.

В среду, 19 июня, у дома № 47 по улице Генерала Хазова в Пушкине 44-летний водитель Land Rover сбил велосипедиста 2015 года рождения. Мальчик пересекал проезжую часть на велосипеде, не спешившись и без сопровождения взрослых, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Велосипедиста доставили в больницу с различными травмами. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

Сотрудники ДПС установили, что в 2024 году водитель иномарки 13 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. По факту ДТП проводят проверку.

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Фото: Piter.TV