Полиция разыскивает лжеполицейских из Ленобласти, вымогавших сумму денег у местного жителя

Не предоставив документы, они надели на него наручники и затолкнули в машину.

В Кировском районе Ленобласти разыскивают злоумышленников, выдавших себя за сотрудников полиции и вымогавших деньги у местного жителя, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и региону.

Инцидент был зафиксирован ночью, 17 декабря, когда в полицию Кировского района обратился 39-летний мужчина и сообщил, что четыре злоумышленника, угрожая расправой, пытались отобрать у него деньги.

Не предоставив документы, они надели на потерпевшего наручники и затолкали в автомобиль Hundai. Уже в машине грабители отобрали у мужчины телефон и, угрожая физической расправой, вымогали 25 тысяч рублей.

Неприятная поездка закончилась у дома одного из знакомых потерпевшего. Потерпевшему вернули сотовый и заставили позже отдать деньги.

Сейчас полиция выясняет все детали произошедшего, личности лжеполицейских устанавливаются.

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Фото: Pixabay.com