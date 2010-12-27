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Полиция разыскивает лжеполицейских из Ленобласти, вымогавших сумму денег у местного жителя
Сегодня, 13:19
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Gleb.K

Полиция разыскивает лжеполицейских из Ленобласти, вымогавших сумму денег у местного жителя

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Не предоставив документы, они надели на него наручники и затолкнули в машину.

В Кировском районе Ленобласти разыскивают злоумышленников, выдавших себя за сотрудников полиции и вымогавших деньги у местного жителя, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и региону. 

Инцидент был зафиксирован ночью, 17 декабря, когда в полицию Кировского района обратился 39-летний мужчина и сообщил, что четыре злоумышленника, угрожая расправой, пытались отобрать у него деньги.

Не предоставив документы, они надели на потерпевшего наручники и затолкали в автомобиль Hundai. Уже в машине грабители отобрали у мужчины телефон и, угрожая физической расправой, вымогали 25 тысяч рублей. 

Неприятная поездка закончилась у дома одного из знакомых потерпевшего. Потерпевшему вернули сотовый и заставили позже отдать деньги. 

Сейчас полиция выясняет все детали произошедшего, личности лжеполицейских устанавливаются. 

Ранее мы сообщали, что пьяная петербурженка избила мужа сковородкой, а потом добила ножом.

Фото: Pixabay.com

Теги: кировский район, лжеполицейские
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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