Возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 17 декабря, стало известно, что в Стрельне пьяная петербурженка избила мужа сковородкой, а потом добила ножом. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в доме №17 по Красносельскому шоссе. По данным ведомства, супруги сильно поссорились. Когда у женщины закончились слова, она взяла в руки сковородку и нанесла мужу несколько ударов. После петербурженка ударила 50-летнего супруга ножом. Мужчина скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что мигрант изнасиловал 16-летнюю девушку на юго-западе Петербурга.

Фото:pixabay