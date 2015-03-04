Полиция раскрыла кражу в Подмосковье экскаватора-погрузчика стоимостью около 13 млн рублей

Злоумышленники пытались перепродать спецтехнику.

Российские правоохранительные органы раскрыли кражу на территории Московской области экскаватора-погрузчика стоимостью около 13 миллионов рублей. Соответствующей информацией со СМИ через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Согласно предварительным сведениям от полиции, путём подбора ключа злоумышленники завели фронтальный погрузчик, которой находился на неохраняемой стоянке вблизи строительной площадки в деревне Боково. Затем преступники отогнали транспортное средство в город Пушкино, где спрятали технику с целью дальнейшей продажи.

Сотрудники полиции выяснили местонахождение похищенного экскаватора, который затем изъяли и вернули законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. пресс-служба полиции по Подмосковью

В настоящее время ко всем задержанным фигурантам расследования, каждый из которых ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение различных преступлений, в том числе кражу транспортных средств, избрана мера пресечения в виде ареста.

Задержаны подозреваемые в дистанционном хищении денежных средств граждан.

Фото и видео: МВД Медиа