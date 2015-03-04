Задержаны подозреваемые в дистанционном хищении денежных средств граждан

Ирина ВОлк рассказала о работе по предотвращению полицией мошеннических действий.

Российские правоохранительные органы из управления борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России совместно с коллегами из Ростова-на-Дону пресекли незаконную деятельность группировки, которая специализировалась на хищении денежных средств с банковских счетов граждан. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. В полиции уточнили, что криминальная схема подразумевала создание фишинговых ссылок на популярных ресурсах логистических компаний и маркетплейсов. На различных интернет-площадках злоумышленники размещали объявления о продаже товаров. Далее покупатели переходили по этим ссылкам, а при оплате вносили данные банковских карт. Своими действиями они открыли доступ к собственным счетам мошенникам.

Казалось бы, быстро и удобно совершать покупки, используя Интернет. Однако эти преимущества сети используют и злоумышленники в своих противоправных целях. пресс-служба МВД РФ

Двое участников преступной деятельности были пойманы оперативниками в Великом Новгороде и в городе Енакиево на территории Донецкой народной республики. Одним из подозреваемых стал программист, который непосредственно создавал ссылки и администрировал чат. Его помощник с помощью мобильных телефонов и сим-карт регистрировал аккаунты и совершал звонки гражданам. В ходе обыска у фигуранта расследования было изъято более трех тысяч сим-карт. По факту произошедшего ведется уголовное дело по пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ. Один из аферистов находится сейчас под стражей, а второй - остается на свободе под подпиской о невыезде.

В Кабардино-Балкарии пресечен незаконный оборот спиртосодержащей продукции.

Фото и видео: МВД России