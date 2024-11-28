В Кабардино-Балкарии пресечен незаконный оборот спиртосодержащей продукции

Полиция пресекла деятельность бутлегеров в регионе.

Российские правоохранительные органы по Кабардино-Балкарской Республике совместно со специалистами из регионального УФСБ РФ выявили противоправную деятельность бутлегеров и изъяли у местных жителей незаконно произведенный алкоголь. Общая сумма незаконного товара превышает 2,3 миллиона рублей. Соответствующее заявление сделала в социальных сетях официальный представитель МВД Ирина Волк. Известно, что хозяин одного из местных домовладений, находящимся в селе Приречное Зольского района, организовал на своем участке цех по производству спиртосодержащей продукции. Вместе с двумя своим знакомыми злоумышленник закупал необходимые ингредиенты, из которых изготавливал водку и коньяк. Далее товар разливались по бутылкам с этикетками известных брендов, а затем передавался на дальнейшую реализацию.

В ходе обследования здания обнаружено специальное оборудование, порядка восьми тысяч бутылок различного объема с жидкостями темного и прозрачного цвета, две цистерны объемом тысяча литров с аналогичным содержимым, этикетки популярных торговых марок. пресс-служба МВД РФ по региону

По факту криминальной деятельности ведется уголовное дело по признакам преступления по части 2 статьи 171.3 УК РФ. Фигуранты расследования находятся под подпиской о невыезде.

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Фото и видео: МВД Медиа