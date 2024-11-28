СК РФ возбудил уголовное дело в отношении местного жителя из нового региона РФ.

Российскими правоохранительными органами на территории Запорожской области за призывы к осуществлению террористической деятельности задержан мелитополец. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления полиции через социальные сети. В МВД заметили, что мужчина 1975 года рождения ранее принимал участие в военном конфликте на Донбассе на стороне армии киевского режима. Затем по состоянию здоровья мужчина вернулся в Запорожье. Там он продолжил вести деструктивную деятельность по отношению к России и проводимой специальной военной операции. Местный житель открыто пропагандировал нацистскую идеологию в одном из мессенджеров.

Там он размещал информацию с призывами поддерживать вооруженные формирования Украины и осуществлять террористическую деятельность на территории России. пресс-служба МВД РФ по Запорожью

В настоящее время в отношении злоумышленника Следственный комитет по новому региону страны ведет уголовное дело по части 2 статьи 205. 2 УК РФ.

В ХМАО задержан подозреваемый в незаконном вылове "царской рыбы".

Фото и видео: МВД Медиа