В Запорожье за призывы к осуществлению террористической деятельности задержан мелитополец

Российскими правоохранительными органами на территории Запорожской области за призывы к осуществлению террористической деятельности задержан мелитополец. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления полиции через социальные сети. В МВД заметили, что мужчина 1975 года рождения ранее принимал участие в военном конфликте на Донбассе на стороне армии киевского режима. Затем по состоянию здоровья мужчина вернулся в Запорожье. Там он продолжил вести деструктивную деятельность по отношению к России и проводимой специальной военной операции. Местный житель открыто пропагандировал нацистскую идеологию в одном из мессенджеров.
Там он размещал информацию с призывами поддерживать вооруженные формирования Украины и осуществлять террористическую деятельность на территории России.
пресс-служба МВД РФ по Запорожью
В настоящее время в отношении злоумышленника Следственный комитет по новому региону страны ведет уголовное дело по части 2 статьи 205. 2 УК РФ.
В ХМАО задержан подозреваемый в незаконном вылове "царской рыбы".
Фото и видео: МВД Медиа
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