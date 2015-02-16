В ХМАО задержан подозреваемый в незаконном вылове "царской рыбы"

Ирина Волк рассказала о незаконной деятельности жителя региона по вылову краснокнижных видов выб.

Росийские правоохранительные органы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре задержали жителя Нижнего Тагила, который незаконно добывал особо ценные водные биологические ресурсы в акватории реки Обь. Соответствующее заявление перед журналистами в социальных сетях сделала официальный представитель МВД Ирина Волк. Она заметила, что злоумышленник использовал для совершения преступления лодку с подвесным мотором и ставную сеть. Ему удалось выловить 55 экземпляров стерляди, а также 23 – занесенного в Красную Книгу РФ сибирского осетра. Согласно результатам проведенной полицией ихтиологической экспертизы, причиненный государству материальный ущерб превысил 11 миллионов рублей.

Во время осмотра места хранения рыбы полицейские обнаружили нарезное и три гладкоствольных ружья, а также 1700 патронов различного калибра, изготовленных заводским и самодельным способом. пресс-служба МВД РФ по ХМАО

Оперативники установили, что оружие и патроны подозреваемый похитил в одном из домовладений. В отношении фигуранта расследования ведутся уголовные дела по статьям 258.1, 256, 226 и 222 УК РФ. Материалы соединены в единое делопроизводство. Подозреваемый остается на свободе под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

На Васильевском острове мужчина пришел "мириться" к бывшей с "обрезами" и ножом.

Фото и видео: МВД Медиа