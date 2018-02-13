На Васильевском острове мужчина пришел "мириться" к бывшей с "обрезами" и ножом

Уроженца Грузии поместили в спецприемник.

Полицейские задержали мужчину, который пришел "мириться" к своей сожительнице с "обрезами" и ножом, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ночь на 26 ноября в полицию обратилась женщина, сообщившая, что ее сожитель пришел в квартиру дома 2 по 19-й линии Васильевского острова, где сначала избил, а затем начал угрожать стрельбой. На месте поймали 42-летнего уроженца Грузии.

Выяснилось, что дебошир пришел мириться к своей бывшей с вещами. А в ходе примирения между ними возникла ссора, и женщина не пустила его в квартиру. Во время осмотра личных вещей мужчины в одной из сумок обнаружили снаряженный обрез двуствольного ружья, в другой – еще один обрез, нож и более 10 патронов.

Изъятое направили на экспертизу. Было установлено, что ружья на задержанного не зарегистрированы и не состоят на учете. Злоумышленника доставили в отдел, составили в отношении него протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и поместили в спецприемник. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV