Полицейские обезвредили мужчину с гранатой во Фрунзенском районе

Злоумышленник угрожал взорвать кафе дома, в котором проживал.

В минувший четверг в МВД Фрунзенского района Санкт-Петербурга поступил звонок от местного жителя, который угрожал взорвать боевую гранату в кафе. На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы и обезвредили мужчину, – рассказала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Прибывший наряд эвакуировал людей из кафе, а затем убедил злоумышленника передать гранату с уже вырванной чекой правоохранителям. По итогам происшествия пострадавших не оказалось, а изъятый предмет был квалифицирован как боевая граната Ф-1.

В отношении 43-летнего мужчины было возбуждено дело по 213 статье УК РФ (Хулиганство). После экспертизы его ждет еще одна статья – 222-я (Незаконный оборот оружия и боеприпасов). Злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее мы сообщали, что Российские правоохранительные органы по Северо-Кавказскому федеральному округу завершили расследование уголовного дела о незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывных устройств.

Фото: Piter.TV