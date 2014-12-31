В СКФО завершено дело о незаконном обороте оружия и взрывных устройств

Полиция направила материалы расследования в суд для изучения по существу.

Российские правоохранительные органы по Северо-Кавказскому федеральному округу завершили расследование уголовного дела о незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Полиция уточнила, что обвинение предъявлено 41-летнему уроженцу Дагестана. Полицейские смогли пресечь криминальную деятельность местного жителя в начале текущего года.

Напомним, что оперативники получили информацию о причастности гражданина к реализации запрещённых предметов в Дагестане, а также Кабардино-Балкарии. Удалось задокументировать факт сбыта злоумышленником условному покупателю автомата Калашникова АК-74 с четырьмя магазинами патронов 5,45-миллиметрового калибра. Дополнительно преступник предлагал клиенту приобрести у него автомат Калашникова модели АКМ, патроны к нему, а также ручную осколочную гранату Ф-1.

Позже при передаче денежных средств подозреваемый был задержан. В его домовладении оперативники обнаружили и изъяли арсенал стрелкового и автоматического оружия. пресс-служба МВД РФ

В арсенале у подозреваемого находились автомат, пистолет, магазины к огнестрельному оружию, патроны различного калибра и взрывные устройства. Фигурант расследования указал на то, что купил указанные предметы незаконно. Он хранил их с целью дальнейшего сбыта. В отношении злоумышленника ведется уголовное дело по статьям 30, 222 и 222.1 УК РФ.ь Материалы расследования отправлены в судебную инстанцию для изучения по существу.

В Приморье изъяли крупную партию наркотиков растительного происхождения.

Фото и видео: МВД Медиа