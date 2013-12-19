В Приморье изъяли крупную партию наркотиков растительного происхождения

Ирина Волк рассказала о криминальной деятельности россиянина в регионе.

Российские правоохранительные органы по городу Уссурийску пресекли противоправную деятельность ранее судимого 54-летнего местного жителя. По информации от официального представителя МВД Ирина Волк, мужчина из села Корсаковка занимался изготовлением и хранением запрещенных веществ. Известно, что оперативники выявили в лесополосе, расположенной недалеко от села Богатырка Уссурийского городского округа, палатку, где на протяжении двух месяцев злоумышленник перерабатывал наркосодержащие растения.

Изъято почти 39 килограммов марихуаны, различные емкости и химикаты. В некоторых канистрах находился концентрат масла каннабиса. пресс-служба МВД РФ по Приморью

Фигунарт расследования пояснил, что летом2024 года он нашел в лесном массиве дикорастущую коноплю. Затем мужчина оборудовал поблизости место для проживания и занялся изготовлением веществ для личного потребления. Он смастерил самодельные ловушки "ежи", а также установил их на тропинках, которые вели к палаточному лагерю. Объект был замаскирован листьями. В отношении подозреваемого ведется уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.

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Фото и видео: МВД Медиа