Полицейские задержали гадалку из Горелово, которая украла у пенсионерки 80 тысяч рублей

Она проводила в квартире пожилой женщины некие ритуалы.

Уголовный розыск задержал гадалку из Горелово, обокравшую пенсионерку на Авангардной улице.

В МВД пояснили, что 10 июня неизвестная женщина под предлогом проведения различных ритуалов проникла в квартиру 86-летней пенсионерки, проживающей в доме 41 по Авангардной улице. После ухода незнакомки из квартиры пропали 80 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

По подозрению в совершении указанного преступления задержана 41-летняя цыганка из поселка Горелово. В результате обыска в ее доме на Парковой улице полицейскими изъяты билеты "банка приколов", мобильный телефон и банковские карты.

Ранее в Петербурге братья-цыгане продали пенсионерке 40 банок коллагена под видом красной икры.

Видео: МВД