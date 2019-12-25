Снятие порчи у гадалки обошлось петербурженке в 1 млн рублей

Всего жительница Северной столицы сделала пять переводов.

Петербурженка перевела гадалке за снятие порчи более 1 млн рублей. Мошенницу ищут полицейские, стало известно ИА "Агентство журналистских расследований".

Женщина осознала случившееся 28 ноября. Привлечь гадалку к ответственности попросила 43-летняя потерпевшая. При этом про злоумышленницу она практически ничего не знает.

Всего жительница Северной столицы сделала пять переводов. Правоохранители устанавливают личность гадалки.

Ранее мы рассказывали о том, что задержан 22-летний житель Шушар за пособничество интернет-мошенникам из-за рубежа.

Фото: Piter.TV