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Снятие порчи у гадалки обошлось петербурженке в 1 млн рублей
Сегодня, 9:31
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Снятие порчи у гадалки обошлось петербурженке в 1 млн рублей

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Всего жительница Северной столицы сделала пять переводов.

Петербурженка перевела гадалке за снятие порчи более 1 млн рублей. Мошенницу ищут полицейские, стало известно ИА "Агентство журналистских расследований". 

Женщина осознала случившееся 28 ноября. Привлечь гадалку к ответственности попросила 43-летняя потерпевшая. При этом про злоумышленницу она практически ничего не знает. 

Всего жительница Северной столицы сделала пять переводов. Правоохранители устанавливают личность гадалки. 

Ранее мы рассказывали о том, что задержан 22-летний житель Шушар за пособничество интернет-мошенникам из-за рубежа. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гадалка, мошенничество, снятие порчи
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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