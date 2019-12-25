Задержан 22-летний житель Шушар за пособничество интернет-мошенникам из-за рубежа

В Петербурге задержали 22-летнего жителя Шушар за пособничество интернет-мошенникам из-за рубежа. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По оперативным данным, с задержанным связались неизвестные в чате одного из мессенджеров и предложили легкий заработок, сразу оговорившись, что он не совсем легальный. Молодой человек принял предложение.

Действуя по инструкциям кураторов, фигурант получал от курьеров сервиса доставки, не осведомленных о содержании посылки, денежные средства, полученные вследствие мошеннических действий. Данные денежные средства за вычетом комиссии он зачислял на счета своим "нанимателям" в криптовалюте.

На данный момент установлена причастность подозреваемого к трем фактам хищений денежных средств у петербуржцев. Одной из пострадавших является 75-летняя женщина, передавшая обманщикам более полумиллиона рублей.

По всем трем фактам следствием полиции возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее мошенники выманили у пожилой петербурженки почти 23 млн рублей.

Фото: Piter.tv