В Иркутске задержана лжегадалка, полиция вернула пенсионеру похищенный миллион

Ранее мошенница уже была судима по аналогичной статье.

Российские правоохранительные органы в Иркутске задержали лжегадалку, которая забрала у местного пенсионера миллион рублей. В пресс-службе регионального управления полиции указали, что незнакомка с ребёнком подошла к мужчине, когда тот вышел из продуктового магазина в Октябрьском округе. Далее смуглая женщина предложила жертве обмана избавить его от тяжелой болезни - онкологического заболевания. Для этого мошеннице потребовалось провести ритуал очищения денежных средств. Вместе с пенсионером гадалка прошла в квартиру и попросила стакан воды для мальчика.

Для ритуала понадобились все сбережения и платок, в который аферистка завернула купюры. Завершив обряд, во время которого гостья незаметно забрала часть денег, она велела не вскрывать свёрток две недели, после чего поспешно удалилась. пресс-служба МВД РФ

Когда мужчина решил проверить свои сбережения, то обнаружил их пропажу. На место преступления были вызваны полицейские. Криминалисты изъяли следы пальцев рук злоумышленницы, благодаря чему удалось установить её личность. Лжегадалкой оказалась 35-летняя женщина, временно проживающая в российском регионе. Был установлен автомобиль, на котором передвигалась аферистка. По ориентировке транспортное средство было остановлено при выезде из города. С собой у женщины стражи правопорядка обнаружили похищенные средства.

Оперативники указали, что ранее подозреваемая отбывала наказание за аналогичное преступление. Ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

В Ленобласти рецидивист украл из трансформатора медную обмотку стоимостью 51 тысячу рублей.

Фото и видео: МВД медиа