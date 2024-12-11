В Ленобласти рецидивист украл из трансформатора медную обмотку стоимостью 51 тысячу рублей

Похищенное подозреваемый сдал в пункт приема металлолома

В Ленинградской области транспортными полицейскими раскрыта кража медной обмотки на территории железнодорожного перегона "Тосно-Стекольный". Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте

В полицию обратился представитель транспортной инфраструктуры по факту пропажи медной обмотки из дроссель-трансформатора на территории железнодорожного перегона "Тосно-Стекольный".

Была оперативно установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичное деяние местный житель. Мужчина, прихватив с собой лом и топор, а также убедившись, что за ним никто не наблюдает, вскрыл дроссель-трансформатор, открутил медную обмотку и покинул место преступления.

Ущерб составил более 51 тысячи рублей. Похищенное подозреваемый сдал в пункт приема металлолома.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража".

Фото: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте