Полиция раскрыла дело об убийстве петербуржца костылём во время ограбления

Смертельный эпизод оказался не единственным в истории грабителей.

Правоохранительные органы раскрыли уголовное дело об убийстве на улице Мечникова. Полицейские задержали мужчин, которых считают виновными в ограблении, повлекшем дальнейшую гибель хозяина квартиры. Налетчики в порыве агрессии ударили жертву костылем по голове. Петербуржец скончался от полученных травм.

Известно, что нападавших было двое. Они рассчитывали найти в помещении крупное наследство. Добычей злоумышленников стали 130 тысяч рублей, доставшихся хозяину квартиры от бабушки. После установления личностей бандитов стало понятно, что на их счету не одно ограбление. Также за преступниками числится не один труп.

В ограблениях замешаны несколько фигурантов. Среди них оперативники задержали одну женщину, которая ранее не была судима. Она вместе с двумя подозреваемыми передала грабителям ключи от квартиры жертвы. Теперь эти трое проходят свидетелями по делу об убийстве. Наводчиком считается 47-летний житель Ленинградской области. Ранее он осуждался по статьям за хулиганство, разбой и убийство. Сейчас он отпущен под подписку о невыезде.

Исполнителями по делу считают двоих мужчин. Их поймали в поселке Сергиево, по адресу Паровозная улица, 26. Один из грабителей неоднократно имел приводы за кражу, мошенничество и убийство по неосторожности. Второй привлекался за разбой. Сейчас оба обвиняются в разбойном нападении, а также умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем гибель человека.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Невском районе раскрыто ограбление продуктового магазина.

Фото: Piter.tv