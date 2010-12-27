В Невском районе раскрыто ограбление продуктового магазина

Злоумышленник не просто обокрал магазин, но и издевался над продавцом.

Правоохранители задержали злоумышленника, который напал на продуктовый магазин. Об этом 6 июля сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Ночью 2-го июля молодой человек зашел в магазин "Продуктовый" на проспекте Большевиков, 9. В нем он ударил бутылкой по голове продавца-кассира и, угрожая ей ножом, одел ей на голову полиэтиленовый пакет. После этого он ограбил кассу на 20 тысяч рублей, забрал телефон женщины и скрылся.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 162 ч.2 УК РФ.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать злоумышленника. Они сделали это на основании статьи 91 УПК РФ. Агрессором оказался 23-летний местный житель. Все похищенное у него изъяли.

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