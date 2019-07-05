Видео: у Галереи напала на трансексуала

В комментариях к ролику петербуржцы разделились на два лагеря.

В Петербурге неизвестные напали на мужчину, одетого в женскую одежду. Видео драки очевидцы разместили в социальных сетях.

Конфликт случился рядом с торговым центром "Галерея". На кадрах видно, как гражданин ближайшего зарубежья сначала отражает удар от мужчины в парике, а затем опрокидывает его через себя. Судя по продолжению, серьезных травм никто не получил.

В комментариях к ролику петербуржцы разделились на два лагеря. Одни поддерживали действия мигрантов, другие выступали за толерантное отношение к выбору человека.

Видео: Вк/ Мода петербургского метро