Полиция проводит проверку по факту ДТП с велосипедистом на улице Бабушкина

Пострадавшему потребовалась помощь медиков.

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Невском районе с участием велосипедиста. Как стало известно от пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, пострадал не ребенок, как ранее сообщили очевидцы, а мужчина 1983-го года рождения.

Авария произошла в 13:22 у дома №50 по улице Бабушкина. Водитель "Форда" вне зоны переходного перехода наехал на велосипедиста. Мужчину в удовлетворительном состоянии госпитализировали, ему потребовалась медицинская помощь.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина пытался спрыгнуть с пятого этажа на улице Замшина.

Видео: Piter.TV