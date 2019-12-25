Мужчина пытался спрыгнуть с пятого этажа на улице Замшина

Трагедии удалось избежать.

На улица Замшина мужчина пытался спуститься с пятого этажа через балкон, узнал Piter.TV от источника. Инцидент произошел в 16-м часу 13-го ноября.

Судя по всему, гражданин пытался спуститься с балкона пятого этажа на четвертый дома №54. Он находился в неадекватном состоянии. Прибывшие на место экстренные службы попытались попасть в квартиру с помощью бензореза. Однако им открыла жительница. Спасателям удалось не допустить прыжка.

Дальнейшие события пока не известны.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина пострадал на Петербургском тракторном заводе.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV