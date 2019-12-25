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Рабочий получил легкие травмы после происшествия на Петербургском тракторном заводе
Сегодня, 12:20
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Рабочий получил легкие травмы после происшествия на Петербургском тракторном заводе

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Пострадавшего госпитализировали.

Угрозы жизни и здоровью рабочего, который пострадал утром 13-го ноября на Кировском заводе, ничего не угрожает. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-служба предприятия. Инцидент произошел в 10:12 в ходе производственного процесса на Петербургском тракторном заводе. 

На месте сотруднику оказали первую медицинскую помощь. По нашей информации, это произошло еще до того, как на место прибыла "скорая помощь". Медики диагностировали у мужчину травму легкой степени тяжести, он получил ушиб мягких тканей паховой области.

Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу №26 им. Костюшко. Специальная комиссия выявил причины произошедшего и составит соответствующий акт. 

Фото: пресс-служба Кировского завода

Теги: кировский завод, петербургский тракторный завод, рабочий, травма
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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